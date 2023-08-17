Общество 17 августа 2023, 17:44 Финансист Масленников объяснил, что делать с банковскими вкладами после повышения ключевой ставки Финансист Масленников: старые договора действуют по прежним правилам

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Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал о том, что делать с банковскими вкладами после повышения ключевой ставки.

По словам эксперта, если оформлена ставка по прежним критериям, договор продолжает действовать в обычном порядке. Еще один вариант — это закрыть вклад с определенными потерями и переоткрыть заново.

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Если у человека открыт депозит на несколько миллионов рублей, то выгоднее переоткрыть вклад, поскольку потери процентов будут перекрыты новой ставкой, заключил он.

Ранее стало известно, что Центробанк повысил ключевую ставку, и некоторые банки объявили об изменении ставок по вкладам до 12%.