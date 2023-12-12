Общество 12 декабря 2023, 12:39 Финансист Кузнецова: покупки в интернет-магазинах помогут сократить предпраздничные траты

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Многие люди в преддверии празднования Нового года задумываются о кредитах. Сократить предпраздничные траты и не влезать в долги помогут покупки в интернет-магазинах, сообщила эксперт по финансам Мария Кузнецова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, на таких площадках товары действительно бывают дешевле. Также онлайн-магазины помогут избежать импульсивных покупок.

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«Когда мы идем в офлайн-магазины, там на нас воздействуют эмоции, яркие картинки, куча народа, музыка, мы что-то взяли в руки, подержали — так мы можем купить лишнее», — подчеркнула Кузнецова.

Чтобы не брать кредиты, эксперт посоветовала заранее откладывать по несколько тысяч рублей и создать специальный «фонд празднования».