Общество 04 декабря 2023, 15:27 Финансист Кузьмина посоветовала откладывать деньги на новогодние подарки заблаговременно

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Чтобы в декабре накануне праздников траты на подарки не стали большой статьей в бюджете, деньги на презенты лучше откладывать заблаговременно. Об этом сообщила независимый финансовый советник Юлия Кузьмина сайту телеканала «Мир 24».

По словам эксперта, комфортнее всего будет откладывать по небольшой сумме в течение нескольких месяцев. Сэкономить на подарках поможет предварительный список подарков и определение бюджета.

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Также в целях экономии Кузьмина посоветовала россиянам покупать новогодние презенты в счастливые часы и во время действия скидки выходного дня.