Общество 08 августа 2023, 10:58 Финансист Кудрявцев порекомендовал не уклоняться от общения с кредитными организациями после просрочки кредита

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Менеджер продукта МФО (Микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев в разговоре с изданием Ura.ru объяснил, почему не стоит уклоняться от общения с кредитными организациями после просрочки кредита.

По словам специалиста, в данной ситуации решить проблему поможет лишь кредитор.

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Кудрявцев посоветовал как можно раньше поставить в известность кредитора о невозможности выплаты долга и выработать оптимальный выход из ситуации, например, провести рефинансирование. При этом он предупредил, что задержки по оплате могут негативно сказаться на кредитной истории.