Финансист Коган рассказал, что делать в случае кражи кредитной карты

Финансист Евгений Коган заявил, что в случае потери или кражи кредитной карты владельцу необходимо в срочном порядке обратиться в банк. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Эксперт уточнил, что если человек эту карту никак не использовал, то он не будет нести ответственность перед банком.

«Если у человека была кредитная карта и он ее никак не использовал, а потом сказал, что у него ее украли, то ответственности не будет», — добавил он.

После кражи или утери карты ее необходимо сразу же заблокировать. Если таких действий не последовало и с карты начались списания, то ответственность полностью ложится на владельца.

Коган добавил, что любая задержка по оплате отрицательно сказывается на кредитной истории.