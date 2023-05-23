Общество 23 мая 2023, 15:46 Финансист Янбаева посоветовала россиянам не откладывать половину зарплаты, пытаясь накопить

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Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева в разговоре с «Газетой.ru» рассказала, почему не стоит откладывать половину зарплаты и переходить на «хлеб и воду» при накоплении денег. У людей с такими правилами, по ее словам, высока вероятность срывов.

После подобных срывов у человека наступает чувство вины и он, сам того не замечая, оказывается в стрессовой ситуации.

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Еще одной ошибкой является отсутствие системности. Важно, по словам Янбаевой, уметь пополнять копилку и при этом не заниматься самоедством, написал сайт kp.ru.

«Результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода», — резюмировала финансовый эксперт.