Финансист Горяев прокомментировал снижение ЦБ процентной ставки до 17%

Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев объяснил «Ридусу», что это хороший знак.

По словам эксперта, снижение ставки означает, что банки начнут снижать ставки по кредитам. Кроме того, есть надежда, что начнут снижаться процентные ставки по ипотеке.

«Важно понимать, что изначальное повышение процентной ставки до 20% было экстренной мерой, вызванной геополитическими событиями. Она принималась на недолгий срок. Сейчас снижение ключевой ставки — это сигнал Центробанка о том, что ситуация успокаивается», — считает Горяев.