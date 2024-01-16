Общество 16 января 2024, 18:11 Финансист Герасимов посоветовал победителям лотерей грамотно распланировать трату выигрыша

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Большинство победителей различных лотерей необдуманно тратят выигрыш. Им следует грамотно распределить деньги, сообщил финансовый советник Алексей Герасимов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, чаще всего люди через год-два остаются на том же финансовом уровне, на котором они и были до победы в лотерее. К неожиданным и легким деньгам важно подходить с холодной головой.

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Также Герасимов посоветовал победителям лотерей не рассказывать никому о выигрыше — обычно на эти средства сразу появляется много претендентов.