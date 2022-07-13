Финансист Еременко посоветовал россиянам отправляться в отпуск по выгодному курсу рубля

Международный финансовый консультант Василий Еременко заявил, что сейчас российским гражданам намного выгоднее ехать в отпуск, чем это было год назад. По его словам, текущий курс рубля выгоден не только для бизнесменов, но и для простых граждан. Об этом написал сайт РИАМО.

«Если мы говорим о простых гражданах, которые не связаны с экономической деятельностью, то сейчас для них нынешний курс — окно возможностей, в котором они могут укрепить свою валютную позицию. Например, просто купить по низкому курсу валюту, которую можно потратить различными способами. Кто-то собирается в отпуск — сейчас это на самом деле гораздо выгоднее, чем в январе или год назад, потому что курс позволяет. Кто-то, возможно, занимается инвестициями и может укрепить свой инвестиционный портфель», — добавил финансист.

Еременко также отметил, что сейчас выгодное время не только для путешествий, но для инвестиций.

«Инвестиционный климат в мире сейчас достаточно обостренный, все котировки падают — это достаточно хороший момент для того, чтобы войти в эти инструменты», — резюмировал эксперт.