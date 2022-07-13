Финансист Еременко объяснил, какому бизнесу выгодно падение европейской валюты

Международный финансовый консультант Василий Еременко считает, что выгода от падения курса евро зависит от того, направлен бизнес на импорт или на экспорт. Об этом написал сайт РИАМО.

В случае, если поставщик принимает оплату в евро, то бизнесу такое положение будет выгодно, поскольку эта валюта падает.

«Доллар — это главный конкурент евро. Это братья-антагонисты, которые, с одной стороны, дружат, а с другой — борются. Если бизнес ориентирован на зарубежные покупки, то тогда это выгодно. Если он направлен на экспорт, то невыгодно, потому что бизнес получает валютную выручку и тратит ее внутри России», — сказал эксперт.

В данном случае, по его словам, страдает весь экспортный бизнес, начиная от сырья и заканчивая машиностроением.