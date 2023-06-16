Общество 16 июня 2023, 13:48 Финансист Диашов рассказал, как правильно инвестировать в ценные бумаги Финансист Диашов: лучше доверится тем компаниям, у которых есть лицензия Банка России

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Председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов в беседе с изданием РИАМО сообщил, что перед тем, как инвестировать деньги в ценные бумаги, стоит выбрать правильную стратегию и соблюдать определенные правила.

Причем торговать на бирже стоит лишь в том случае, если есть свободные деньги и существует понимание возможных рисков.

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«Лучше доверится тем компаниям, у которых есть лицензия Банка России. Брокерский счет лучше открывать в том банке, где вы обслуживаетесь и у вас открыт банковский счет», — процитировал Daily Moscow финансиста.

Стратегия может быть консервативной или рискованной. Какую из них лучше выбрать, поможет обучение, в том числе ролики из Сети, добавил Диашов.