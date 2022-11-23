Общество 23 ноября 2022, 15:21 Финансист Дайнеко посоветовала при разводе продать ипотечную квартиру

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Эксперт по финансовой грамотности Ольга Дайнеко рассказала, что продажа взятой в ипотеку квартиры — самый просто способ поделить имущество при разводе. Об этом сообщило радио Sputnik

«После развода есть риск, что бывший супруг или супруга перестанет платить, а добровольно уступить долю в ипотечной квартире не захочет», — пояснила Дайнеко.

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Поэтому о разводе следует сообщить в банк, уточнило агентство Ura.ru. Продажа недвижимости поможет досрочно погасить ипотеку. Кроме того, оба бывших супруга получат часть вырученных денег.

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