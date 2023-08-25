Общество 25 августа 2023, 16:33 Финансист Беспалов: риск переводов через СБП заключается в раскрытии персональных данных

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Основатель Bespalov Finance Александр Беспалов в разговоре с изданием РИАМО сообщил, что главный риск использования Системы быстрых платежей (СБП) заключается в раскрытии персональных данных.

Финансист объяснил, что если отметить для системы несколько банков с приоритетами, то весь список этих банков увидит контрагент.

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«Я могу ввести ваш номер телефона и посмотреть, в каких банках у вас открыты счета. Этим могут воспользоваться мошенники», — добавил Беспалов.

Главное преимущество таких переводов в том, что они обходятся дешевле обычных, а в пределах лимита в 100 тысяч рублей и вовсе бесплатны.