25 августа 2023, 16:33
Финансист Беспалов: риск переводов через СБП заключается в раскрытии персональных данных
Основатель Bespalov Finance Александр Беспалов в разговоре с изданием РИАМО сообщил, что главный риск использования Системы быстрых платежей (СБП) заключается в раскрытии персональных данных.
Финансист объяснил, что если отметить для системы несколько банков с приоритетами, то весь список этих банков увидит контрагент.
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«Я могу ввести ваш номер телефона и посмотреть, в каких банках у вас открыты счета. Этим могут воспользоваться мошенники», — добавил Беспалов.
Главное преимущество таких переводов в том, что они обходятся дешевле обычных, а в пределах лимита в 100 тысяч рублей и вовсе бесплатны.
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