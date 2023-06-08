Общество 08 июня 2023, 12:30 Financial Planning Review: прилежные, организованные и трудолюбивые люди имеют больший уровень достатка

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Ученые из бизнес-школы Открытого университета Великобритании в результате исследования выяснили, что люди с высоким достатком обладают тремя ключевыми качествами: организованность, трудолюбие и прилежность. Об этом написало издание Financial Planning Review.

В исследовании говорится, что невротизм, напротив, не способствует богатству. А люди-экстраверты часто могут принимать неверные инвестиционные решения, написали «Народные новости».

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Всего в эксперименте поучаствовали 2240 человек. Им было предложено заполнить демографическую анкету и указать данные о материальном положении.