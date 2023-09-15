Общество 15 сентября 2023, 10:07 Финальный ночной роллер-заезд пройдет в Москве 17 сентября Финальный ночной роллер-заезд пройдет в парке Горького в Москве 17 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке Горького 17 сентября состоится финальный ночной роллер-заезд фестиваля Grand Skate Tour 2023. Участники преодолеют дистанцию в 2,5 километра. Они проедут по набережной Москвы-реки от Крымского моста до Воробьевых гор, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Принять участие в роллер-заезде может любой желающий. Те, кто зарегистрируется на мероприятие до 16 сентября включительно, получат памятные призы. Запись доступна на сайте.

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Заезд начнется в 22:00 в парке Горького на Пушкинской набережной. Участники финишируют на Андреевской набережной. Тех, кто младше 18 лет, допустят на трассу только в сопровождении взрослых.

Ранее анонсировали, что фестиваль «Ночь инноваций» впервые пройдет в Москве.