Финалисты «Школы общественной дипломатии» обсудили работу бизнеса с коренными народами

30 июня в офисе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ прошла встреча финалистов Всероссийского конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» с Василием Захаровым, руководителем региональных программ «Норникеля».

Финалистка из ХМАО Вера Кондратьева рассказала: «Мы сегодня услышали об интересной практике, которую ведет компания «Норникель» на территории Красноярского края. Мне очень понравилась в завершении мысль о том, что это наша общая земля и мы все на ней живем, несмотря на то, являешься ли ты представителем коренного малочисленного народа или нет».

Дискуссия была посвящена политике промышленных компаний в отношении коренных малочисленных народов. Василий Захаров поделился опытом взаимодействия «Норникеля» с коренными народами Севера, а по итогу встречи участники обозначили свои варианты пути развития двустороннего сотрудничества организаций и коренных народов.

Также в мероприятии приняли участие советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Тимошков и председатель Совета представителей по делам КМН Красноярского края Григорий Дюкарев.

«Подходы компании «Норникель» в области взаимодействия с коренными — передовые в стране», — подчеркнул Григорий Дюкарев. «Если широко обсуждать и распространять эти подходы, то мы можем что-то применять на других территориях, а может быть, даже международные финансовые институты в своих политиках начнут учитывать опыт «Норникеля».

В рамках всего финального этапа с 27 июня по 1 июля конкурсанты «Школы общественной дипломатии» прошли курс отраслевых лекций и мастер-классов, презентовали свои проекты экспертам, а также посетили профильные государственные и общественные учреждения.

Василий Захаров, руководитель региональных программ компании «Норникель», отметил: «Есть такой термин, как «повышение потенциала коренных народов» — это обучение и развитие. Я думаю, что «Школа общественной дипломатии» поможет многим слушателям стать лидерами среди своих народов и аккумулировать, выражать их точку зрения и помогать людям принимать решения в рамках установленных процедур».

Трое лучших выпускников по итогам Программы получат образовательные гранты, а также будут представлять Россию на международных площадках.