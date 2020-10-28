Финалисты «Лидеров России» прошли тест на человечность

Финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» решили проверить на наличие человеческих качеств. Организаторы поставили участников в необычную ситуацию и посмотрели на их реакцию.

По словам организаторов, тест устроили по дороге на одно из мероприятий финала конкурса. Автобусы с участниками заезжали на заправку, где в салон вбегал волонтер с просьбой о помощи.

«Сломалась машина, перевозящая важные грузы, и нужно срочно помочь, перегрузив коробки себе в салон и доставив их до адресата — больница, учреждение для детей или хоспис. Сделать доброе дело означало опоздать на финал, а значит, получить штраф и испортить свои шансы на победу», — привело издание «Подъем» пояснение организаторов.

В итоге одна команда не захотела опаздывать на конкурс и заплатила за доставку таксистам. При этом другая догадалась, что волонтер был проверкой. Молодые люди прошли испытание «с понимающими улыбками», а остальные полностью прониклись ситуацией. Один из автобусов попал в пробку, поэтому финалисты решили взять коробки и идти пешком. Несколько человек они оставили в автобусе, чтобы они смогли предупредить о форс-мажоре, если доберутся до места первыми.

«Лидеры России» — конкурс для поиска и поддержки талантливых руководителей нового поколения. Впервые конкурс провели в 2017–2018 годах, пишет газета «Известия».