Финалисты конкурса «Евразийского детского сообщества» призвали внедрить РОП в России

Конкурс эссе, организованный «Евразийским детским сообществом», выявил неравнодушных к теме экологии подростков. Одна из победительниц Милана Мануковская призвала скорее внедрить расширенную ответственность производителей (РОП) и предложила на постоянной основе стимулировать людей к сортировке отходов.

Ребята писали эссе для конкурса на курсе «Посольство будущего. Детская дипломатия» в рамках проекта «Евразийское детское сообщество» при поддержке Фонда Президентских грантов. Одним из победителей стала 12-летняя Милана Мануковская. Школьница предложила ряд решений современных экологических проблем.

В частности она обратила внимание на то, как развивается отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и призвала как можно скорее повсеместно ввести РОП, главный принцип которого — платить должен «загрязнитель». Она также предложила внедрить на постоянной основе меры стимулирования для людей, сортирующих и сдающих раздельно твердые коммунальные отходы.

Молодое поколение в лице Мануковской также считает, что для сохранения окружающей среды необходимо повысить ответственность чиновников за сотрудничество с международными природоохранными организациями. Согласно последнему рейтингу открытости регионов России к «Зеленому курсу», который проводил Гринпис, большинство субъектов или вообще проигнорировали запрос экоактивистов, или отправили отписки.

Заданием конкурса было написать эссе и предложить свой ответ современным глобальным вызовам. За основу можно было взять один или несколько целей устойчивого развития. В финал проходят пять эссе, авторы которых поедут в Санкт-Петербург и примут участие в «Выездной гостиной «Детская дипломатия».