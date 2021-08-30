Финалистов IX чемпионата WorldSkills Russia наградили в Уфе

В столице Башкирии завершился финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia — 2021. Его главными героями стали школьники, студенты и молодые специалисты.

Участников чемпионата приветствовал президент России Владимир Путин. Обращение главы государства зачитали в рамках официальной части церемонии открытия.

«Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills», — подчеркнул Путин.

По словам директора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктора Неумывакина, именно благодаря популяризации движения WorldSkills Russia в стране больше 50% девятиклассников сегодня отдают предпочтение среднему профессиональному образованию.

Соревнования проходили в парке молодых профессионалов» на Рубежной улице. Его посетили глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

Площадки осмотрели также замглавы Минпросвещения Александр Бугаев, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и многие другие. Все они отметили высокий уровень организации чемпионата. В последний день чемпионата Уфу посетили также министр просвещения Сергей Кравцов.

Как проходили состязания

Участники чемпионата состязались в 105 компетенциях. Особый интерес зрителей вызвали состязания за звание лучших в геномной инженерии, соревнования молодых представителей индустрии красоты, фельдшеров и других специальностей.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, важным бонусом чемпионата станет то, что по окончании соревнований за счет закупленного для его проведения оборудования в колледжах республики появятся более 100 новых мастерских.

Участники чемпионата также представили трехмерной модели Уфы. Ее оценило руководство республики. Было решено, что после окончания работы над 3D-моделью города авторы проекта создадут трехмерной модели всей Башкирии.

Медиаюрта и манифест футурологов

Одной из самых интересных сессий в рамках деловой программы чемпионата стала беседа на тему «Манифесты футурологов. Прогнозируемое будущее рынка труда и экономики». В ней приняли участие ученые и предприниматели. Они нарисовали вполне реалистичную перспективу ближайшего будущего. При этом специалисты указали на слабые места рынка труда и системы образования.

Многие промпредприятия постарались представить в рамках чемпионата WorldSkills Russia свои достижения. Башкирская содовая компания установила уникальную юрту, представляющую собой медиа-комнату с эффектом погружения. В ней можно было узнать о технологии получения основных продуктов БСК и сферах ее применения.

Помимо соревнований и лекций участники и гости соревнований смогли понаблюдать за полетом десятка разноцветных аэростатов и парадом с участием представителей 77 регионов. Их сопровождали дроны, которые трансформировались в разные световые фигуры.

Деловая программа

Помимо соревновательной части, в программу чемпионата была включена и деловая часть, в рамках которой были заключены несколько соглашений о сотрудничестве.

Помимо этого, на «ОДК-УМПО», входящем в объединенную двигателестроительную Ростеха, открыли первый производственно-учебный центр госкорпорации. Теперь здесь будут ежегодно обучать около двух тысяч сотрудников. В рамках одной специальности они освоят сразу несколько смежных профессий и получат приоритет при трудоустройстве на заводы Ростеха. Общий объем инвестиций в создание центра составил более 2,4 миллиардов рублей.

Также правительство Башкирии заключило соглашение с бизнесом о намерениях создания кластера беспилотной авиации. Планируется, что участники кластера будут проводить разработку и выпуск компонентов, информационных систем для беспилотников и заниматься научно-методическим сопровождение этой работы.

В рамках деловой программы финала были награждены участники топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты агентства WorldSkills Russia по итогам прошлого года. Число регионов, вошедших в этот топ выросло до 41. В прошлом году их было 26.

Вручили награды и лауреатам конкурса «Лучшие практики наставничества». Он проводился среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» в Башкирии. Конкурс проводился впервые, теперь он станет ежегодным.

Первое место получило научно-производственное предприятие «ОЗНА-Инжиниринг», представившее в сфере наставничества 10 лучших практик руководителя. Второе место досталось Нефтекамскому производственному объединению искусственных кож, а третье — Благовещенскому арматурному заводу.