Общество 22 ноября 2022, 19:11 Финалистка проекта «Ты супер» Таисия рассказала о жизни в детдоме и мечтах о будущем Финалистка «Ты супер» Таисия: было бы глупо с моей стороны, имея талант, не пользоваться

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Финалистка пятого сезона проекта «Ты супер» Таисия из Хабаровска в разговоре с «ФедералПресс» рассказала о жизни в детдоме и своих мечтах о будущем.

По словам девочки, выбраться из тяжелого положения ей помогло решение прожить жизнь лучше, чем ее родители.

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«Было бы очень глупо с моей стороны, имея талант, не пользоваться им. Поэтому для себя я решила, что стану лучше, чем они [родители]», — добавила она.

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По поводу размышлений о будущем Таисия отметила, что хотела бы достичь успеха в карьере, а также иметь свою большую семью.

«Я бы хотела, чтоб в моем будущем присутствовали оба варианта, но, в первую очередь, я, конечно, постараюсь достичь успеха в карьере, а далее думать о семье», — сообщала Таисия.

Накануне завершился шестой сезон музыкального проекта «Ты супер». В нем принимают участие дети, которые остались без попечения родителей.