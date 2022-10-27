Финал национального чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве | 360°

Общество 27 октября 2022, 16:40 Финал национального чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве

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Москва с 28 по 31 октября примет финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом написали «Дни.ру».

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Мероприятие пройдет в выставочном центре «Гостиный двор». В программе чемпионата — состязания по 40 основным компетенциям. Среди них — ювелирное и швейное дело, медицина, изобразительное искусство, сфера услуг и многое другое. По данным издания, более 1120 человек примут участие в конкурсе.