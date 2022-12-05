Общество 05 декабря 2022, 20:12 Финал марафона IT-соревнований «Роснефти» прошел в Москве

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На днях в Москве состоялся финал марафона соревнований от «Роснефти». Они проходили как в очном, так и в онлайн-формате. В этом году количество его участников стало рекордным: 2300 человек из 12 стран и 130 городов.

Основной задачей участников соревнований стали попытки предугадать поломки, спрогнозировать объемы добычи и рассчитать, где роботы справятся лучше людей. Капитан команды программистов-робототехников Никита Дружинин отметил, что его коллеги ехали в российскую столицу за победой.

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«У нас сложное направление, но мы справились с ним. Лично я — отличник, и у меня глаза горят на это дело, я с детства занимаюсь робототехникой. И когда меня спросили: „Не хочешь ли ты поучаствовать?“ — я такой: „Да, определенно да, это моя тема“», — отметил он.

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Необычные соревнования проводятся уже четвертый год подряд. Призовой фонд в этом году составил 2 662 000 рублей, однако это не главное. Дело в том, что одного из победителей «Роснефть» пригласит в свою команду. Одним из них уже стал Даниил Распопин.

«При победе я был в восторге, а после устройства в компанию попал в самый лучший коллектив, о котором мог мечтать», — признался он.

Директор по инновационным технологиям «РН-БанНИПИнефть» Максим Антонов отметил, что данные соревнования помогают привлекать молодежь. Тем самым компания показывает им, какие направления и компетенции сейчас являются наиболее востребованными.

«В то же время, проводя хакатоны, мы получаем иногда настолько нестандартные решения, которые позволяют нам переосмыслить собственные стратегические видения отдельных программных продуктов, которые мы применяем», — добавил он.

Позже решения лучших участников хакатона внедряют в программное обеспечение «Роснефти». Дело в том, что задания всех IT-соревнований связаны с реальными проектами компании.