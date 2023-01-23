23 января 2023, 18:47
Финал конкурса «Современное наследие России» пройдет в Санкт-Петербурге во второй раз
Заключительный этап конкурса «Современное наследие России» пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 29 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Основной задачей конкурса является поиск новых имен среди мастеров декоративно-прикладного искусства и их продвижение в данной сфере.
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Петербуржцы могут посетить выставку конкурса, где будут представлены различные декоративные изделия. Также для посетителей проведут интересные лекции и мастер-классы.
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