Общество 08 апреля 2024, 14:54 Финал конкурса «Леди Года» завершился в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в третий раз провели конкурс «Леди Года», посвященный красоте женщин старше 50 лет. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

На протяжении месяца с участницами работали психологи, тренеры по созданию личного бренда, парикмахеры, стилисты и визажисты. Специалисты помогали раскрыть женщинам свою привлекательность, освоить современные тренды в области цифровых технологий и здорового образа жизни.

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В этот раз в «Леди Года» приняли участие конкурсантки в возрасте от 50 до 67 лет. Жюри выбрало двух победительниц.