Финал чемпионата WorldSkills состоится в Югре

Финал чемпионата WorldSkills пройдет на площадках Ханты-Мансийского технолого-педагогического и Сургутского политехнического колледжей в Югре 25 и 26 сентября.

В мероприятии примут участие победители регионального чемпионата в возрастной группе старше 50 лет. В целом на III Национальный чемпионат «Навыки мудрых» съедутся более 200 специалистов из 64 регионов. Соревнования проведут в пяти компетенциях, пишет сайт Infox.ru.

Уточняется, что в нынешнем году мероприятие пройдет в дистанционном формате с центром управления в Новосибирске.