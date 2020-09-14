Финал VIII чемпионата WorldSkills Russia пройдет в дистанционно-очном формате в сентябре

Финал VIII национального чемпионата WorldSkills Russia состоится с 6 по 21 сентября. Впервые его организуют в дистанционно-очном формате. Участники покажут свои умения по 201 компетенции (в том числе юниоры — по 71), что соответствует семи блокам компетенций.

Они продемонстрируют навыки в творчестве и дизайне, сферах услуг, транспорта, логистики и образования, в технологиях — строительных, инженерных и информационных. Участников разделят на юниоров в возрасте от 12 до 16 лет и студентов — от 16 до 22.

В национальном первенстве выступят более 2,8 тысячи человек из 85 субъектов России. Среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. От экспертного сообщества — более 700 человек.

Московская область примет участие по 155 компетенциям, в том числе юниоры — по 60. В состав команды входят более 210 человек.

Партнеры и спонсоры национального финала — 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности. В этом году организаторами выступили союз «Молодые профессионалы», Министерство просвещения России, правительство Кузбасса и «Агентство стратегических инициатив».

Финал состоится на региональных площадках в 32 колледжах Московской области.

Соревнования по обслуживанию грузовой техники пройдут на базе организации «Вольво Восток» в Павловском Посаде.

На базе МЦК-Техникума имени Королева по компетенции «Обработка листового металла» совместно с участниками из Подмосковья будут соревноваться ребята из Сахалинской области, а по компетенции «Сантехника и отопление» — из Оренбургской.

Организация

Так, в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который стартовал 6 сентября, принимают участие более 200 студентов и школьников из Подмосковья.

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий в центрах управления соревнований трех городов: Новокузнецка, Казани и Москвы.

По данным жеребьевки, 14 сентября начнутся соревнования по 11 компетенциям, с 15 сентября — по десяти, с 16-го — по пяти, а с 17-го — по двум.

Ежегодно финал проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование».

А 13 из 49 колледжей и техникумов Московской области попали в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) за 2019 год.

Их количество возросло в сравнении с прошлым годом. По итогам рейтинга регионов Московская область занимает второе место по количеству образовательных организаций, попавших в топ-100.

Перечень образовательных организаций представили в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Чемпионат завершится 21 сентября.