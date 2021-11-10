Финал «Большой перемены» начался в «Артеке»

Финал конкурса «Большая перемена» начался в «Артеке». Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

В конкурсе приняли участие более 2,5 миллиона учащихся 9-11 классов со всей России.

«Вы вошли в число финалистов, а значит, уже стали лучшими», — поздравила финалистов зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В финале остались 1500 человек. Их ждут задания в четырех направлениях: искусство, образовательные технологии, среда обитания, общество.

300 победителей из 11 классов получат по миллиону рублей, еще 300 учащихся в 9-11 классах получат по 200 тысяч рублей.