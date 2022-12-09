Общество 09 декабря 2022, 16:54 Финал благотворительного проекта «Новогодняя мастерская» прошел в усадьбе Гребнево

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В усадьбе Гребнево состоялся финал конкурса под названием «Новогодняя мастерская». В нем принимали участие многодетные семьи, пожилые люди, а также сироты и дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Вице-президент благотворительного фонда социальных программ «Исток» Юлия Савихина отметила, что творческие конкурсы в преддверии Нового года уже давно стали традиционными для организации.

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«Проводить творческие конкурсы в преддверии Нового Года давно стало доброй традицией фонда. Мы восхищаемся новогодними игрушками, сделанными участниками „Новогодней мастерской“», — поделилась она.

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Конкурсантам предложили смастерить поделку в технике прессования ваты. Финал конкурса проходил в сказочной атмосфере. Каждый уголок усадьбы украсили новогодними игрушками. На входе в здание гостей встречали Снегурочка и Дед Мороз.

Конкурс придумала и организовала президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова. На ее счету уже сотни подобных проектов. Главной целью сегодняшнего мероприятия стала необходимость развития творческого потенциала и сохранение семейных ценностей.

«Мы решили поучаствовать как многодетная семья, чтобы вместе с детишками сделать нашего дракончика. Они мне помогали, заинтересовались сильно, они прямо ждали, когда нам дадут материалы», — рассказала многодетная мать Ольга Матвеева.

Насладиться красотой ручных изделий и поздравить победителей пришел и знаменитый музыкант Андрей Ковалев. Он отметил важность подобных мероприятий.

«Время непростое, и нужно дать эту искорку радости и счастья — дать надежду. Ко мне уже подходило много людей, говорили спасибо. Лучше передайте Екатерине Юрьевне спасибо за то, что она для нас делает», — рассказал он.

Всех участников наградили грамотами и вручили сертификаты в магазины одежды и электроники, а три многодетные семьи с лучшими работами получили пакет путешественника «В гостях у Подмосковья» — поездка всей семьей в Сергиев Посад на выходные.