facebook_pixel
    17 сентября 2020, 15:07

    Философ назвал «малоосмысленной» проблему захоронения Ленина

    Полина Петрова

    Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин заявил, что проблема захоронения Владимира Ленина не важна жителям России.
    Философ назвал «малоосмысленной» проблему захоронения Ленина

    По результатам опроса сервиса Superjob 40% россиян выступают за захоронение вождя Октябрьской революции. 17% уверены, что Ленина нужно придать земле лишь тогда, когда уйдет поколение, для которого он важен. 22% респондентов предложили оставить тело революционера в мавзолее на Красной площади.

    По мнению Дугина, однажды Ленина похоронят, так как культ вождя с каждым годом все сильнее устаревает, информирует ИА НСН.

    «Рано или поздно его похоронят. Это сложная и сомнительная святыня. Он политический деятель, носитель определенной идеологии, а эта идеология в корне расходится с русской традицией и православием. И его культ представляет собой аномалию», — уточнил специалист.

    Он подчеркнул, что прекращение существования мавзолея ликвидирует специфические советские идеалы и коммунизм в религиозном измерении. Эксперт отметил, что такой культ потерял широкую опору в народе и стал рудиментом. Как считает Дугин, одна группа людей не понимает, что тело Ленина делает в мавзолее, а для других это представляет некую ценность.

    «Тут инерция на инерцию. Получается малоосмысленная с социальной и философской точки зрения проблема», — заметил философ.

    Ранее Союз архитекторов РФ сообщил о конкурсе на лучшую идею о современном использовании мавзолея. Позже конкурс отменили.

    Новости SMI.FM