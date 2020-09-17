Философ назвал «малоосмысленной» проблему захоронения Ленина

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин заявил, что проблема захоронения Владимира Ленина не важна жителям России.

По результатам опроса сервиса Superjob 40% россиян выступают за захоронение вождя Октябрьской революции. 17% уверены, что Ленина нужно придать земле лишь тогда, когда уйдет поколение, для которого он важен. 22% респондентов предложили оставить тело революционера в мавзолее на Красной площади.

По мнению Дугина, однажды Ленина похоронят, так как культ вождя с каждым годом все сильнее устаревает, информирует ИА НСН.

«Рано или поздно его похоронят. Это сложная и сомнительная святыня. Он политический деятель, носитель определенной идеологии, а эта идеология в корне расходится с русской традицией и православием. И его культ представляет собой аномалию», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что прекращение существования мавзолея ликвидирует специфические советские идеалы и коммунизм в религиозном измерении. Эксперт отметил, что такой культ потерял широкую опору в народе и стал рудиментом. Как считает Дугин, одна группа людей не понимает, что тело Ленина делает в мавзолее, а для других это представляет некую ценность.

«Тут инерция на инерцию. Получается малоосмысленная с социальной и философской точки зрения проблема», — заметил философ.

Ранее Союз архитекторов РФ сообщил о конкурсе на лучшую идею о современном использовании мавзолея. Позже конкурс отменили.