Филолог заметил у Facebook ошибку. Она называется «нарушение условий кореферентности»
Доктор филологических наук, профессор журфака МГУ Владимир Новиков обратил внимание на ошибку, которую допустил Facebook. Специалиста процитировал «Ридус».
Профессор рассказал, что поздравил с днем рождения знакомую в ее хронике в Facebook, после чего сайт выдал автоматическое извещение следующего содержания: «вашей знакомой „нравится ваша публикация в СВОЕЙ хронике“».
По мнению Новикова, ФБ-программе требуется перенастройка, поскольку в приведенном случае необходимо заменить неуместное местоимение «свой» на «ее»/«его». Филолог напомнил, что эта распространенная ошибка называется «нарушение условий кореферентности».
«Здесь плошают порой довольно грамотные люди, то и дело вижу неправильное „свой“ в печатных текстах», — указал специалист.