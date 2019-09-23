Филолог заметил у Facebook ошибку. Она называется «нарушение условий кореферентности»

Профессор рассказал, что поздравил с днем рождения знакомую в ее хронике в Facebook, после чего сайт выдал автоматическое извещение следующего содержания: «вашей знакомой „нравится ваша публикация в СВОЕЙ хронике“».

По мнению Новикова, ФБ-программе требуется перенастройка, поскольку в приведенном случае необходимо заменить неуместное местоимение «свой» на «ее»/«его». Филолог напомнил, что эта распространенная ошибка называется «нарушение условий кореферентности».

«Здесь плошают порой довольно грамотные люди, то и дело вижу неправильное „свой“ в печатных текстах», — указал специалист.