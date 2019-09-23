  • Филолог заметил у Facebook ошибку. Она называется «нарушение условий кореферентности»

    23 сентября 2019, 13:05

    Артур Блянихов

    Доктор филологических наук, профессор журфака МГУ Владимир Новиков обратил внимание на ошибку, которую допустил Facebook. Специалиста процитировал «Ридус».

    Профессор рассказал, что поздравил с днем рождения знакомую в ее хронике в Facebook, после чего сайт выдал автоматическое извещение следующего содержания: «вашей знакомой „нравится ваша публикация в СВОЕЙ хронике“».

    По мнению Новикова, ФБ-программе требуется перенастройка, поскольку в приведенном случае необходимо заменить неуместное местоимение «свой» на «ее»/«его». Филолог напомнил, что эта распространенная ошибка называется «нарушение условий кореферентности».

    «Здесь плошают порой довольно грамотные люди, то и дело вижу неправильное „свой“ в печатных текстах», — указал специалист.