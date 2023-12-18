Общество 18 декабря 2023, 17:32 Филолог Воронцова посоветовала не вручать дорогостоящие подарки учителям на Новый год

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Кандидат филологических наук и профессиональный репетитор Татьяна Воронцова рассказала, как выбрать подарок учителю на Новый год. Она посоветовала отказаться от дорогостоящих вещей или продуктов, сообщил сайт «Мир 24».

Такие презенты могут вызвать подозрения в отношении коррупции, предупредила эксперт. К неэтичным вариантам она также отнесла личные или интимные вещи, а также деньги в конверте.

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Подходящими идеями для поздравления филолог назвала конфеты, хороший чай, красивый блокнот, сертификат в книжный магазин и папку для тетрадей.