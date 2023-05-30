30 мая 2023, 16:56
Филолог Шмелева заявила, что «кешбэки», «тренды» и «маркетплейсы» должны быть заменены русскими аналогами
Кандидат филологических наук Анна Шмелева в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировала инициативу Минпросвещения РФ о том, что будет разработан новый словарь, учитывающий закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований.
По словам филолога, такие слова как «кешбэк», «тренд», «маркетплейс», «коуч» и другие должны быть заменены русскими аналогами.
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«Это нарушает развитие языка, искажает языковую картину мира, затрудняет коммуникацию между людьми, критически влияет на мировоззрение, прежде всего подрастающего поколения», — процитировал «Ридус» Шмелеву.
Новый словарь, на взгляд филолога, должен не только защитить нормы русского языка, но и обозначить их русские аналоги.
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