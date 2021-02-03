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    03 февраля 2021, 11:38

    Филолог рассказал о реальном способе «ликвидации» мата из речи людей

    Полина Петрова

    Кандидат филологических наук Григорий Мхитарьян считает, что запрет употребления ненормативной лексики не будет эффективным. По его мнению, искоренять мат из речи людей нужно иначе, сообщило ИА Nation News.
    Филолог рассказал о реальном способе «ликвидации» мата из речи людей

    По словам специалиста, прошли те времена, когда браниться было стыдно и неприлично.

    «Когда-то выражаться непристойно было стыдно, а сейчас мы живем в таком мире, который категорию стыда практически отрицает. Общество перестало держать эту условную планку культуры», — пояснил Мхитарьян.

    Он заметил, что раньше только низшие классы не брезговали говорить на матерном языке. Сейчас время трепетного отношения к языку прошло, а словарный запас людей постепенно скуднеет. Как считает филолог, у граждан не будет надобности в использовании нецензурной лексики, если повысить в стране общий культурный фон. Можно сделать ругательства неприемлемыми путем обогащения умов.

    Эксперт добавил, что на советском телеэкране невозможно представить ту же лексику, из которой теперь полностью состоит речь ведущих и гостей популярных программ.