Филолог рассказал о реальном способе «ликвидации» мата из речи людей

По словам специалиста, прошли те времена, когда браниться было стыдно и неприлично.

«Когда-то выражаться непристойно было стыдно, а сейчас мы живем в таком мире, который категорию стыда практически отрицает. Общество перестало держать эту условную планку культуры», — пояснил Мхитарьян.

Он заметил, что раньше только низшие классы не брезговали говорить на матерном языке. Сейчас время трепетного отношения к языку прошло, а словарный запас людей постепенно скуднеет. Как считает филолог, у граждан не будет надобности в использовании нецензурной лексики, если повысить в стране общий культурный фон. Можно сделать ругательства неприемлемыми путем обогащения умов.

Эксперт добавил, что на советском телеэкране невозможно представить ту же лексику, из которой теперь полностью состоит речь ведущих и гостей популярных программ.