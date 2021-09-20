Филолог рассказал, как повысить грамотность

Доктор филологических наук Михаил Осадчий для радио Sputnik рассказал, почему люди становятся менее грамотными и как это исправить. Он объяснил, что формировать грамотность помогает чтение.

Сегодня на компьютерах и телефонах установлены программы, исправляющие ошибки в тексте. Многие люди слишком полагаются на такой «костыль», считает филолог.

«Некоторые люди окончательно плюют на грамотность после какого-то возраста. Они понимают, что неграмотные. При этом у многих есть Word или еще какие-то текстовые редакторы, которые правят орфографию. Люди надеются на такие средства, но это неправильно. К сожалению, электронные редакторы несовершенны и иногда подсказывают полную чушь», — сказал он.

Для того, чтобы повысить свою грамотность, нужно больше читать. В процессе чтения формируется зрительная память, на подсознательном уровне запоминается правильное написание слов. Именно поэтому люди, которые много читают книги, часто не помнят правила русского языка, но при этом знают, как писать правильно.

«Если мы говорим о пунктуации, то важен жанр литературы, которую вы читаете. Если вы читаете простенькие рассказики, то там простые грамматические конструкции, и вы не научитесь правильно расставлять знаки препинания. Длинных предложений может и не быть в рассказах, написанных в разговорной манере. А в сложной литературе вы так или иначе увидите, как нужно использовать знаки препинания», — добавил Осадчий.