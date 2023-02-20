20 февраля 2023, 17:49
Филолог Пращерук объяснила, при каких условиях дети не будут использовать в речи новомодные иностранные слова
Приобщение детей к чтению классической русской литературы позволит решить проблему чрезмерного употребления в речи новомодных иностранных слов. Такое мнение выразила литературовед, доктор филологических наук Наталья Пращерук в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, также искоренить чрезмерное использование иностранных слов в речи детей можно благодаря грамотной работе педагогов и личному примеру чтения книг.
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Филолог отметила, что для возвращения чистоты русского языка необходимо ограничить время, проведенное в соцсетях.
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