Общество 10 апреля 2023, 17:58 Филолог Пахомов рекомендовал больше читать тем, кто хочет повысить грамотность

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Чтобы стать грамотнее, нужно повышать свою насмотренность и читать больше книг. Об этом RT рассказал председатель филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

Он отметил, что «Тотальный диктант» показывает, что люди в основном хорошо справляются с правилами школьной программы. Ошибки же допускают в сложных или редко встречающихся словах. Также многие путаются в пунктуации и написании наречий. Однако, чтобы повысить свою общую грамотность, нужно больше читать.

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«Здесь прямая связь с грамотностью: чем больше человек читает, тем лучше он пишет просто потому, что он запоминает, как правильно писать слова и привыкает к хорошим художественным текстам. <…>Если человек хочет хорошо владеть русским языком, нужно подключаться, поэтому ни в коем случае нельзя ограничиваться школой и вузом. Русскому языку, правда, всю жизнь надо учиться», — отметил Владимир Пахомов.

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