Филолог Пахомов оценил шансы упрощения русского языка для отдельных групп

Активистское движение Black lives matter распространилось среди лингвистов. Так, в отделении английского языка Ратгерского университета в Нью-Джерси объявили о смене методики преподавания грамматики с послаблениями для мультиязычных и «нестандартно-английских» языковых сообществ.

По словам Пахомова, в нашей стране такой тренд на послабление в языке вряд ли возможен. Специалист отметил, что носители русского языка крайне строги к грамматическим и другим нормам и не собираются закрывать глаза на пренебрежительное отношение к родной речи, пишет РИА ФАН.

«Наше общество по отношению к языку святее папы римского. Носителям языка часто кажется, что языковые нормы должны быть более жесткими, чем те, которые есть», — пояснил филолог.

Он считает, что носители русского языка порой ругаются из-за отклонения от канона. Среди соотечественников нередко можно встретить человека, который с удовольствием находит ошибки и поправляет собеседников.