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    10 ноября 2021, 20:45

    Филолог оценил планы Минпросвещения по обновлению правил русского языка

    Филолог Соловьева: в обновленных правилах русского языка не будет ничего принципиально нового

    Полина Гребенщикова

    Министерство просвещения РФ планирует обновить правила орфографии и пунктуации русского языка. Филолог Евгения Соловьева прокомментировала грядущие изменения для Pravda.Ru.

    По словам эксперта, ничего принципиально нового в обновленных правилах не будет. Они лишь закрепят как норму те слова и их написание, которые и так давно используются людьми.

    «Просто [норма написания некоторых слов] не была закреплена официально на законодательном уровне. В некоторых местах допустимо было и такое, и такое написание, как, например, слово „пленэр“. И режет, наверное, глаз, если будет написано и через „е“, и через „э“», — сказала филолог.