Филолог оценил планы Минпросвещения по обновлению правил русского языка

Министерство просвещения РФ планирует обновить правила орфографии и пунктуации русского языка. Филолог Евгения Соловьева прокомментировала грядущие изменения для Pravda.Ru.

По словам эксперта, ничего принципиально нового в обновленных правилах не будет. Они лишь закрепят как норму те слова и их написание, которые и так давно используются людьми.

«Просто [норма написания некоторых слов] не была закреплена официально на законодательном уровне. В некоторых местах допустимо было и такое, и такое написание, как, например, слово „пленэр“. И режет, наверное, глаз, если будет написано и через „е“, и через „э“», — сказала филолог.