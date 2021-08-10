Филолог назвал главную проблему при общении в Сети

Проректор по науке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий заявил, что в сетевых дискуссиях наблюдает речевую агрессесию на любую актуальную тему. Этот вопрос он обсудил с радио Sputnik.

«Уровень речевой агрессии — это проблема. Сегодня из-за социальных сетей люди абсолютно не испытывают никаких ограничений в плане выражения своей агрессии», — заметил Осадчий.

Он обратил внимание на огромное количество негатива, которым люди обрушивают друг друга в сетевых спорах. По его словам, пользователи не соблюдают элементарные нормы приличия и совершенно не выбирают выражений. Осадчий допустил, что эту проблему могут решить внутренние ограничители.

«Человек на то и человек, а не животное, чтобы уметь эти достаточно животные импульсы и страхи преобразовывать в социально приемлемое поведение, а не набрасываться на своих собратьев», — добавил филолог.