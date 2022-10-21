Филолог Кронгауз призвал запретить канцеляризмы чиновникам | 360°

Общество 21 октября 2022, 20:59 Филолог Кронгауз призвал запретить канцеляризмы чиновникам

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Чиновникам и юристам нужно запретить изъяснятся канцелярским языком, чтобы они доносили свои мысли просто и понятно. Таким мнением с ИА НСН поделился доктор филологических наук, лингвист Максим Кронгауз.

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Он пояснил, что речь идет как об устных выступлениях, так и о языке, на котором пишутся различные законы и уставы. Представители власти должны изъясняться так, чтобы всем было понятно, что именно они хотят сказать. Официальные документы также должны быть написаны понятным, доступным языком, все формулировки должны быть однозначными и легко читаемыми.