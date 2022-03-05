Филолог Глущенко рассказала, откуда пошло выражение «первый блин комом»

Выражение «первый блин комом» знают все. Однако на самом деле «первый блин комом» — это не констатация факта, а дурная примета, рассказала газете «Петербургский дневник» филолог Олеся Глущенко.

«Первый блин да комом — это выражение сохранилось из обиходно-бытовой практики, когда первый блин у многих не переворачивается, рвется, комкается. На самом деле первый блин предназначался для поминовения усопших, каков первый блин как почин дела, таково и дело будет, так что старались сделать этот блин хорошим, красивым. Если первый блин комом, то жди неприятностей», — пояснила филолог.