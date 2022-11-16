16 ноября 2022, 19:22
Фильмы про Гарри Поттера не покажут на российских каналах в новогодние праздники
Компания Warner Bros. запретила российским каналам показывать фильмы про Гарри Поттера
Голливудская компания Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Показ фильмов компании запретили каналам, входящим в «Национальную медиа группу» — СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Пятый канал». Отмечается, что представители Warner Bros. направили письмо руководству холдинга с соответствующим решением.
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«На телеканалах компании запрещается транслировать контент студии, несмотря на то, что срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года», — отметили в издании.
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Под запрет попадают фильмы о Гарри Поттере, которые часто транслируют на российских телеканалах в период новогодних праздников. В начале ноября стало известно, что исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заинтересовался выпуском новых фильмов о Гарри Поттере. По его словам, для реализации идеи потребуется разрешение автора серии книг о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг. Заслав добавил, что компания планирует сосредоточиться на франшизах.
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