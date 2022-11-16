Общество 16 ноября 2022, 19:22 Фильмы про Гарри Поттера не покажут на российских каналах в новогодние праздники Компания Warner Bros. запретила российским каналам показывать фильмы про Гарри Поттера YouTube

Читать 360tv в

Голливудская компания Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Показ фильмов компании запретили каналам, входящим в «Национальную медиа группу» — СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Пятый канал». Отмечается, что представители Warner Bros. направили письмо руководству холдинга с соответствующим решением.

Реклама

«На телеканалах компании запрещается транслировать контент студии, несмотря на то, что срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года», — отметили в издании.

Реклама

Под запрет попадают фильмы о Гарри Поттере, которые часто транслируют на российских телеканалах в период новогодних праздников. В начале ноября стало известно, что исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заинтересовался выпуском новых фильмов о Гарри Поттере. По его словам, для реализации идеи потребуется разрешение автора серии книг о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг. Заслав добавил, что компания планирует сосредоточиться на франшизах.