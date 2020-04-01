Фильмы о войне и любви оказались самыми популярными у россиян на карантине

Многие жители России на карантине смотрят кино. Интересно, что большинство из них выбирают фильмы о любви и войне. Такие результаты показало исследование «Яндекса», которое оказалось в распоряжении «360».

Речь идет о запросах, сделанных с 13 по 27 марта. Интерес пользователей Сети поисковик оценивал по 100-балльной системе. Самым популярным запросом по словам «кино про/о» и «фильм про/о» оказались картины про войну (100 баллов). На втором месте фильмы про любовь (78 баллов) и только на третьем месте — про эпидемии и вирусы (77 баллов). Также интернет-пользователей интересовало кино про зомби, подростков, апокалипсис, космос, секс, вампиров и акул.

Тем не менее за прошедшие две недели на «Кинопоиске» больше всего искали информацию про «Заражение». В картине описываются события, похожие на те, что происходят в мире сейчас. Однако россияне читают на портале и о последних новинках кинопроката. Речь идет о фильмах «Джентльмены», «Холоп», «Бладшот», «Тролли. Мировой тур», «Лед 2».

Что касается сериалов, то больше всего ищут сюжеты про любовь, подростков, войну, врачей и вампиров. Среди документалистики самыми популярными оказались фильмы про Великую Отечественную войну, космос, животных и природу.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Первым зараженным считается житель города Ухань. Позже вирус распространился по всему миру. По последним данным, СOVID-19 обнаружили у примерно 860 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали более 42 тысяч человек.

В России зарегистрировано 2337 случаев. Ранее «Яндекс» выяснил, сколько людей соблюдают карантин в Москве.