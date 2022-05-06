Фильм «Зеленый слоник» запретили в РФ за сцены насилия и «шокирующий сюжет»

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга запретил распространение и показ в России фильма об арестованных военных «Зеленый слоник» (1999). Специалисты сочли, что просмотр картины может нанести вред психике несовершеннолетних зрителей. Об этом сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов города.

В фильме «натуралистично, с анатомическими подробностями» изображаются жестокие убийства и сцены психического насилия, когда людей принуждают к «действиям, унижающим человеческое достоинство». Все это может вызвать «страх, ужас или панику» у детей, говорится в сообщении.

«Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания. Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», — добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд удовлетворил иск прокурора о запрете фильма на территории РФ. Помимо «Зеленого слоника», запрещены картины «Ниндзя-убийца», «Эксперимент за стеклом», которые также содержат сцены насилия, жестоких убийств и даже расчленения тела человека, но при этом находились в свободном доступе без ограничений по возрасту. Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования пришли к выводу, что этот контент «содержит факторы риска суицидального поведения».

Фильм «Зеленый слоник» называют главным российским мем-фильмом. В нем сыграли Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев, напомнило РИА ФАН.