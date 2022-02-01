Фильм снимут по игре It Takes Two

Игру It Takes Two решили экранизировать. Сценарий к будущему фильму или сериалу напишут авторы «Соника в кино». Об этом сообщила «Культуромания» со ссылкой на Variety.

По данным РИА ФАН, экранизацией займутся студии Hazelight и компании DJ2 Entertainment, которая специализируется на съемке фильмов по играм.

Креативный директор Hazelight Джозеф Фарес отметил, что его команда с удовольствием работала над игрой, поэтому фильм или сериал по ней могут выйти отличными.

«Поскольку в ней сильное повествование со множеством сумасшедших персонажей и столь же сумасшедшими моментами совместного действия, потенциал для отличной адаптации для кино или телевидения огромен», — рассказал он.

Подробности проекта пока не известны. Сценарий напишут Патрик Кейси и Джош Миллер, которые работали над «Соником в кино».

Ранее компания по производству компьютерных игр Electronic Arts анонсировала выход трех игр по вселенной «Звездных войн». Геймерам представят приключенческий экшен, тактику и шутер.

Первым на очереди станет сиквел приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. За его разработку отвечает Стиг Асмуссен, который участвовал в создании первой части серии.