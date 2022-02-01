Фильм снимут по игре It Takes Two
Игру It Takes Two решили экранизировать. Сценарий к будущему фильму или сериалу напишут авторы «Соника в кино». Об этом сообщила «Культуромания» со ссылкой на Variety.
По данным РИА ФАН, экранизацией займутся студии Hazelight и компании DJ2 Entertainment, которая специализируется на съемке фильмов по играм.
Креативный директор Hazelight Джозеф Фарес отметил, что его команда с удовольствием работала над игрой, поэтому фильм или сериал по ней могут выйти отличными.
«Поскольку в ней сильное повествование со множеством сумасшедших персонажей и столь же сумасшедшими моментами совместного действия, потенциал для отличной адаптации для кино или телевидения огромен», — рассказал он.
Подробности проекта пока не известны. Сценарий напишут Патрик Кейси и Джош Миллер, которые работали над «Соником в кино».
Ранее компания по производству компьютерных игр Electronic Arts анонсировала выход трех игр по вселенной «Звездных войн». Геймерам представят приключенческий экшен, тактику и шутер.
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