Общество 27 февраля 2024, 14:08 Фильм с Ивлеевой убрали из расписания Фильм «Мальвина» с блогером Анастасией Ивлеевой убрали из расписания Фото: Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия» / Соцсети

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Фильм «Мальвина» с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в главной одноименной роли не выйдет в запланированную дату в конце марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия», ссылаясь на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

Создатели проекта отзывались о новой картине как о вдохновляющей комедии с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

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Картина рассказывает историю талантливой в детстве и запутавшейся в свои 30 лет Васе. В один день на помощь ей пришла воображаемая подруга из детства — девушка с необычными волосами. Благодаря Мальвине жизнь Василисы меняется: она решает следовать за мечтой.

Вместе с актрисами в проекте также участвовал актер Никита Ефремов, а режиссером фильма стала Даша Чаруша. Она же отвечала за оригинальный саундтрек картины. Изначально фильм должен был снимать Евгений Сангаджиев (автор сериала «Happy End»), а одну из главных ролей мог исполнить певец Иван Дорн.

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