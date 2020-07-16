Фильм про крушение самолетов снимут в Пермском крае

«С 6 августа по 6 сентября 2020 года на территории Кизела, Губахи, Гремячинска и в других территориях Пермского края, а также на реках, в лесах и туристических местах пройдут съемки части ключевых сцен полнометражного художественного фильма под рабочим названием „Одна“», — написал он в соцсети.

Режиссер картины — Дмитрий Суворов. Съемки организует компания «ССБ Кино» при поддержке Министерства культуры России.

В основу сюжета лягут события 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись два самолета. В катастрофе выжила лишь одна пассажирка.