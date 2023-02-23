Общество 23 февраля 2023, 10:17 Назван самый «мужественный» фильм России Россияне назвали «Офицеры» самым мужественным отечественным фильмом Кинопоиск

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Россияне выбрали самые мужественные фильмы отечественного кинематографа, среди которых назвали военную драма «Офицеры» режиссера Владимира Рогового. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса телеканала «Русский детектив».

За «Офицеров» проголосовали 37% женщин и 17% мужчин. Второе место женщины отдали картине «Брат» Алексея Балабанова. За нее отдали голоса 9% опрошенных. Третье место в рейтинге самых мужественных фильмов по версии женщин заслужил фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (5%). Четвертое место представительницы прекрасного пола отдали картине Федора Бондарчука «9 рота». За нее проголосовали 4,5% респондентов. Замыкает топ-5 два фильма — «Пираты ХХ века» Бориса Дурова и «О чем говорят мужчины» с актерами театра «Квартет И» в главных ролях (по 4%).

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У мужчин на втором месте расположился фильм «Они сражались за родину» (10%). На третьем — «Брат» (9%), четвертые и пятые места распределились между картинами «О чем говорят мужчины» (5%) и «Бумер» (4%) соответственно.

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В топ-5 не попали «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Мужики!» Искры Бабич, «В бой идут одни старики» Леонида Быкова, «В зоне особого внимания» Андрея Малюкова, «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина, а также «Война» и «Жмурки» Алексея Балабанова.

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