Общество 10 декабря 2023, 09:30 Фильм о Жириновском предложили показывать пассажирам «Аэрофлота» Депутат Нилов предложил показывать фильм о Жириновском пассажирам «Аэрофлота» РИА «Новости»

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Глава комитета по соцполитике нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов обратился к гендиректору компании «Аэрофлот» Сергею Александровскому с просьбой включить в список документальных лент для показа пассажирам фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат Госдумы заявил, что часто пользуется услугами авиаперевозчика. По его словам, пассажирам «Аэрофлота» предлагают качественный контент для просмотра на борту. В разделе с документальным кино есть фильмы о выдающихся россиянам, добавил Нилов.

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Он считает, что в эту подборку можно включить фильм о Жириновском. Парламентарий пообещал предоставить видеоматериалы, если Александровский поддержит его инициативу. Нилов также поблагодарил «Аэрофлот» за присвоение имени Жириновского одному из самолетов.

Владимир Жириновский скончался в Москве 6 апреля 2022 года. Он возглавлял ЛДПР и считался одним из самых влиятельных политиков в России. Жириновский часто снимался в политических ток-шоу, удивляя зрителей своими прогнозами. Так, в 2019 году он предсказал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого весь мир забудет о ситуации на Украине.