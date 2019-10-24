Лавров рассказал, как снимал с друзьями фильм о Фантомасе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще до учебы в МГИМО успел поставить капустник со своими будущими однокурсниками. Другим развлечением стала съемка фильма про Фантомаса. Об этом он рассказал в интервью Вячеславу Духину для документального фильма, посвященного 75-летию МГИМО.

После поступления Лаврову оставалось еще два месяца до учебы. Весь июль он провел на стройке котлована под будущий телецентр «Останкино». Там с ним был друг Анатолий Торкунов, который сейчас является ректором МГИМО.

Прежде чем стать первокурсниками, вместе они поставили первый капустник. В дальнейшем делать такие постановки стало доброй традицией именитых выпускников даже после окончания вуза. Но кроме этого им довелось снять фильм про знаменитого кинозлодея.

«Сняли фильм про Фантомаса. У одного из наших будущих сокурсников была кинокамера, одна из первых. Это было весело», — рассказал Лавров.

В документальной ленте он также вспомнил, как ошибочно поступил на дипломата. Сначала Лавров хотел стать студентом МИФИ (Московский инженерно-физический институт), но мама посоветовала ему попробовать в МГИМО. Тем более экзамены там проходили 1 июля — на месяц раньше, чем в МИФИ. Так Лавров стал слушателем Московского государственного института международных отношений.